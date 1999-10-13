OeNB-Töchter formieren sich zu "The Money and Cards Group"

Die vier Töchter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Münze Österreich, Austria Card GmbH, Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH und Card Solutions GmbH haben sich zur | Arbeitsgemeinschaft "The Money and Cards Group" zusammengeschlossen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 26 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Die vier Unternehmen, die alle im Bereich Zahlungsverkehr tätig sind, wollen den Markt zukünftig gemeinsam analysieren und Projekte erarbeiten, erklärte Kurt Meyer, Vorstandsdirektor der Münze
Österreich, gestern in einer Pressekonferenz. Formiert als erster "Komplettanbieter im Zahlungsmittelbereich" entstünden für die vier Unternehmen vorteilhafte Synergieeffekte.
Der Umsatz der Gruppe liegt derzeit bei rund 5 Mrd. Schilling. Durch die Kooperation sei ein Wachstum von 10% zu erwarten, erwartet Meyer.