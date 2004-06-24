Offene Türen zu den Europastudien

Ein Karriere-Talk über den interdisziplinären EURAS-Kurs ("European Advanced Studies") in Europarecht, Europapolitik, Wirtschaft und Sprachen findet heute ab 17 Uhr an der TU Wien statt. EURAS richtet sich an Absolventen aller Studienrichtungen und kann als Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium (zwei bzw. vier Semester) absolviert werden.



Der EURO-JUS-Lehrgang steht ausschließlich Juristen offen, die ihr Basiswissen in Europa-, Wirtschafts- und Technologierecht vertiefen wollen.



Über die postgradualen Kurse informiert die Abteilung für Europäische Integration morgen bei einem Tag der offenen Tür bis 19 Uhr an der Donau-Uni. An diesem "Infotag - Krems Open" stellen sich alle Lehrgänge vor.



Die Donau-Uni ist Europas einzige staatliche Weiterbildungsuniversität. Eine Anmeldung zu den Europastudien ist bis Ende September möglich. Es werden auch Teilstipendien vergeben.



http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/fachabteilungen/euro/