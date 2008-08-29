ÖGB gehörig unter Druck

Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Wahlkämpfe Zeiten galoppierender Unvernunft sind, dann könnte Österreich als eindrückliches Beispiel dienen. Zwar mag die von der SPÖ propagierte Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel aus wahltaktischer Sicht den von ihren Erfindern erhofften Effekt erzielen. Ökonomisch ist sie zweifellos eine der geistesärmeren Ideen der jüngeren politischen Geschichte Österreichs. Und zwar nicht in erster Linie weil damit, wie die ÖVP echauffiert anmerkt, auch der Erwerb französischer Schaumweine und russischer Fischeier steuerlich begünstigt würde. (Dies ließe sich durch Detailregelungen verhindern.) Sondern weil keineswegs sichergestellt ist, dass eine geringere Besteuerung angesichts des hierorts stark oligopolistischen Lebensmittelhandels auch tatsächlich niedrigere Endverbraucherpreise bewirkt. Und weil die Steuerhalbierung das ziemlich exakte Gegenteil von sozial treffsicher ist. (Ähnliches gilt auch für die Abschaffung der Studiengebühren, die dazu führte, dass mit den Steuern der weniger Verdienenden auch der kostenlose Universitätsbesuch von Kindern aus wohlbetuchten Familien finanziert würde.)