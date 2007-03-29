OGH beendet Banken-Streit

Das freut vor allem die Erste Bank: "Damit ist ein Schlussstrich unter einen jahrelangen unnötigen Rechtsstreit gezogen worden", erklärt Erst-Bank-Sprecher Michael Mauritz. Nun könne der geplante wirtschaftliche Zusammenschluss der Sparkassen durchgezogen werden. Anders sieht das BA-CA-Sprecher Peter Thier: Der OGH habe bestätigt, dass der Haftungsverbund kartellrechtswidrig sei.

Positiv für die Kunden

Deshalb müsse die Erste Bank nun den Zusammenschluss forcieren. Laut OGH-Sprecher Ronald Rohrer stellt der Haftungsverbund als solcher kein verbotenes Kartell dar, da dieser überwiegend im Interesse der Kunden sei. Einige Elemente wie etwa die Datenweitergabe seien jedoch kartellrechtswidrig. Die BA-CA stößt sich auch daran, dass die Erste Bank das überschüssige Kapital der Sparkassen in ihre Bilanz aufnehmen darf.