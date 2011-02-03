Oh mein Gott ist der Guth!

Seifenopern entstanden aufgrund der Tatsache, dass Waschmittelkonzerne für ihre Produkte werben wollten und ein dem Hausfräulein genehmes Umfeld schaffen wollten. Denn es waren nun mal die Hausfrauen, die Mitte der Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts (!) Seifenwaren einkauften. Sinn der Sache war demnach die Werbung, die Serien-Oper war Verpackung. Jetzt hat der ORF das Problem, dass er leider mit Werbung nicht unterbrechen darf. Wozu dann so ein Umfeld schaffen? Jede Lena, Anna, Bianca, Tessa wird zur Burgschauspielerin angesichts dessen, was der ORF an diesem Abend lieferte. Jeder Sturm der Liebe zur hohen Schauspielkunst. Entseelt wandelten die Protagonisten durch die Räume der herrschaftlichen Alpenklinik. Dr. Daniel Guth (Erol Sander), Gott in Weiß, den Tod einer Frau nimmt er persönlich. Eigentlich passieren ihm keine Fehler, deshalb muss er so tun als ob. Er konnte die Frau nicht retten. Sein Leben lang wird er Wiedergutmachung leisten an all den Menschen rund um ihn. Lieber ORF, gib uns einen Sinn, schalte Werbung!