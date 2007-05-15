ÖH-Wahlen 2007

Von 22. bis 24. Mai sind die rund 220.000 Studenten an den 21 Universitäten wieder zu den alle zwei Jahren stattfindenden Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) aufgerufen. Nach dem von Schwarz-Blau beschlossenen neuen Wahlrecht wird die Bundesvertretung nicht mehr direkt gewählt, sondern von den Uni-Vertretungen gemäß der Stärke der Fraktionen beschickt.