Ohne Erbschaftssteuer drohen Milliardenverluste

Und dann würde Österreich um die Kapitalertragssteuer für jene geschätzten 100 bis 150 Milliarden Euro, die Deutsche hierzulande angelegt haben, umfallen. Bisher hat man nur mit einem Entfall der Erbschaftssteuer-Einnahmen gerechnet; diese betrugen im Vorjahr 85,5 Millionen Euro.

Gusenbauer wirbt mit Abschaffung der Steuer

B etont zurückhaltend waren die Reaktionen in den beiden Finanzressorts: In Österreich hieß es, es liege kein Ansinnen Deutschlands vor, das Abkommen zu kündigen. Und im deutschen Finanzministerium will man "kein Öl ins Feuer gießen".



Unterdessen hat Kanzler Alfred Gusenbauer in Deutschland Werbung für die Abschaffung der österreichischen Erbschaftssteuer gemacht: In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bat er, "möglichst breit zu publizieren", dass es ab Mitte 2008 in Österreich keine Erbschaftssteuer mehr gibt. Die SPÖ hatte das Auslaufen der vom Verfassungsgericht aufgehobenen Steuer anfangs abgelehnt, konnte sich bei der ÖVP aber nicht durchsetzen.



Gusenbauer warb auch mit der Senkung der Körperschaftssteuer - eine Maßnahme, die von der Kanzlerpartei ebenfalls abgelehnt worden war.



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