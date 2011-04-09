Ohne PC geht nichts mehr

Nach den Ergebnissen der Umfrage des Instituts Forsa nutzen 86 Prozent der Männer und 72 Prozent der Frauen einen Computer.



Starke Unterschiede gibt es zwischen den Altersgruppen. Mit 98 Prozent nutzen fast alle 14- bis 29-Jährigen einen PC. Bei Menschen zwischen 50 und 64 Jahren sind es immerhin noch 79 Prozent. Die jungen Erwachsenen und die Erwerbstätigen verwenden den PC zudem länger. Unter den 18- bis 29-Jährigen zählt mehr als jeder Dritte (37 Prozent) zu den Intensivnutzern, die jeden Tag fünf Stunden oder länger am PC sitzen.



Unter den Erwerbstätigen nutzen 36 Prozent der Befragten den Rechner mindestens fünf Stunden täglich. Auch von den Hausfrauen nutzt jede fünfte den PC jeden Tag länger als fünf Stunden



Zudem gibt es laut Umfrage einen Zusammenhang zwischen dem formalen Bildungsgrad und dem Computereinsatz. Ein Drittel aller Menschen mit Hauptschulabschluss können nicht mit dem Computer umgehen, aber nur 7 Prozent der Abiturienten und Hochschulabsolventen.



Zur Studie



Methodik: Das Marktforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag des Brancenverbandes Bitkom 1.008 Personen ab 14 Jahren per Telefon befragt. Die Umfrage ist repräsentativ.