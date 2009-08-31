Ohne Schlagseite geht´s wohl nicht

Als ob die "Zeit im Bild" die deutschen Bundestagswahlen beeinflussen könnte, versuchte das ORF-Nachrichtenschlachtschiff Sonntag die Wahlen in drei deutschen Ländern als



Test für den 27. September zu verkaufen. Die "schweren Verluste der CDU" in Thüringen und im Saarland wurden hervorgehoben, deren Gleichbleiben in Sachsen nur nebenbei erwähnt, die Verluste der SPD im Saarland verschwiegen. Erst Birgit Schwarz brachte die Dinge in ihrem Beitrag wieder etwas ins Lot: Sie berichtete über ein freundliches Klima für die CDU auf Bundesebene und ortete die Ergebnisursachen hauptsächlich in der Landespolitik.



Ein bisserl Schlagseite musste offenbar sein. Dass es auch anders geht, zeigte die Austria Presse Agentur, die unter



dem Titel "CDU bleibt bei Landtagswahlen trotz Verlusten



vorne" berichtete.