<!--

[if gte mso 9]><![endif]

--><!--

[if gte mso 9]><![endif]

--><!--

[if gte mso 9]><![endif]

--><!--

[if gte mso 10]><![endif]

-->

Wien. Wer bei einem Urlaub im Ausland einen Unfall hat oder

krank wird, sollte sich lieber nicht ausschließlich auf die E-Card verlassen.

Denn die Karte gilt nur in öffentlichen Vertragskrankenhäusern in den EU- und

EWR-Ländern (Island, Liechtenstein, Norwegen) sowie in der Schweiz.

Voraussetzung ist die Europäische Krankenversicherungskarte, die mit

persönlichen Daten ausgefüllte Rückseite der E-Card.<p class="MsoNormal">

In den Urlaubsdestinationen wie Griechenland und Südspanien

liegen öffentliche Spitäler jedoch oft weit entfernt von den Ferienorten und

sind teilweise nicht mit österreichischen Standards zu vergleichen. Näher

liegende Privatkliniken rechnen hingegen nicht mit den Sozialversicherungen ab.

"Dann ist die E-Card eigentlich wertlos", sagt Michael Tagunoff,

Leiter der Schutzbriefnothilfe beim ÖAMTC.

<p class="MsoNormal">

Sozialversicherzahlt nie für Rückholung

<p class="MsoNormal">

Reiseversicheen federn die finanziellen Folvon

Unfällen und Krankenhausaufenthalten im Urlaub ab. Ohne Versicherung müssen

diese Kosten vor Ort bezahlt und nachher in Österreich eingereicht werden.

"Die Sozialversicherungsträger erstatten einen Maximalbetrag von rund 160

Euro pro Tag, den Rest muss der Patient selbst bezahlen, wenn keine

entsprechende Reiseversicherung abgeschlossen wurde", sagt Martin

Sturzelbaum, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung. Ein

viertägiger Spitalsaufenthalt auf den Kanarischen Inseln wegen einer

Lungenentzündung und Rückholung nach Österreich kostete einer Österreicherin

rund 26.500 Euro. Ohne Versicherung hätte sie fast alles selbst bezahlen

müssen, weil ihr die Sozialversicherung nur 663 Euro refundierte.

Die Reiseveranstalter bieten t wahlweise zur Reisebuchung-xLINE-x-eine Reiseversicherung an. Bei einem Reisepreis von 750 Euro beginnt die Prämie

laut AK- Test ab rund 30 Euro jährlich. Die verschiedenen

Versicherungsvarianten können jedoch Verbraucher verwirren. "Für

Konsumenten ist es schwierig, die Angebote zu vergleichen", sagt Manuela

Delapina, Konsumentenschützerin von der Arbeiterkammer. Schutz bieten neben

Reiseversicherungen auch Kreditkarten sowie Schutzbriefe von Autofahrerclubs.

Beim Abschluss einer Reiseversicherung solltensumenten

auf Selbhalte sowie auf ausreichende Versicherungssummen achten. Die

Versicherungssumme für medizinische Leistungen sollte mindestens 250.000 Euro

betragen, für Reisen in die USA 500.000 Euro. Wichtig ist, dass auch

mitreisende Angehörige versichert sind und dass bei einem medizinischen Notfall

das Recht auf Rückholung besteht.

Was und wer versichert ist, ist von Anbieter zu Anbieter-x-NEE-x-verschieden. Beim Versichesschutz spielt zum Beispiel eine Rolle, ob die

Versicherten den gleichen Wohnsitz haben oder wie lange sie zusammenleben, wie

ein Test der Arbeiterkammer unter 16 Reiseversicherern ergeben hat.

Bei Kreditkarten hängen die Leistungen und die Deckung vom

Herausr der Karte ab. Oft sind die Lungen an Bedingungen gekoppelt,

etwa regelmäßige Benutzung der Karte. Meist umfasst der Schutz hier nur den

Karteninhaber, aber nicht mitreisende Familienmitglieder.

Damit sich Konsumenten nicht teuer doppelt versichern,

sollte zuerst geprüft werdinwieweit Risiken einer Reise t schon durch

bestehende Versicherungen, Kreditkarten oder Mitgliedschaften abgedeckt sind,

rät Delapina.

Spitalsgeschäft floriert

in den Urlaubsländern

Die Behandlung von Touen hat sich in Urlaubsländern wie

Kroatieriechenland, der Türkei und Spanien zu einem floriden Geschäft

entwit, so der ÖAMTC. Hotelmitarbeiter und Privatkrankenhäuser stecken

offenbar unter einer Decke: Fragt ein Gast bei der Rezeption um einen Arzt,

wird ein Privatspital empfohlen. "Die Privatkrankenhäuser verlangen

horrende Preise und verrechnen manchmal Leistungen, die sie nie erbracht

haben", sagt Tagunoff. Jede Leistung werde extra verrechnet - zum Beispiel

eine Blutabnahme fünf Mal am Tag. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus wird die

Kreditkarte verlangt, erst später zeigt sich, mit welchem Betrag die Karte

belastet wurde.

Im Notfall sollte sofort mit der Versicherung Kontakt

aufgenommen werden, Notruf- sowie Polizzennummer gehören daher mit ins

egepäck. Außerdem sollten Bewewie Arztrechnungen aufgehoben und der

Versicherung in Kopie gegeben werden.

In ausländischen Ferienorten liegen oft nur Privatspitäler

in der Nähe, die pro Tag 1000 Euro und mehr verlangen