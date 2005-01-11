ÖHV-Kongress

Morgen beginnt der diesjährige Kongress der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Rund 500 Vertreter der Tourismus- und Hotelbranche werden erwartet. Bis zum 14. Jänner werden sich in Galtür/Tirol 30 Referenten zum Kongressthema "Ganz oder gar nicht - endlich weg vom schlichten Mittelmaß" äußern. Preislich und qualitativ in der Mitte stehende Hotels verlieren laut ÖHV-Generalsekretär Thomas Reisenzahn an Marktanteilen. Gefragt seien entweder Luxus oder "low budget". Wie Hoteliers der "Polarisierung auf dem touristischen Markt am besten begegnen" könnten, werde im Rahmen des Kongresses beantwortet.



Weitere Themen werden Finanzierungsmöglichkeiten, das "Hotelzimmer der Zukunft" sowie Urlauber aus den neuen EU-Mitgliedsländern sein. Zur EU-Erweiterung wird Politikwissenschafter Anton Pelinka sprechen. Den Auftakt macht morgen Landwirtschaftsminister Josef Pröll zum Thema "Alpenkonvention - Chance oder Bürde für den Tourismus", gefolgt von Wirtschaftsminister Martin Bartenstein ("Österreichische Tourismuswirtschaft: Chancen und Herausforderungen").