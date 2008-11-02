ÖIAG findet AUA-Verkauf in Ordnung

Die Staatsholding ÖIAG hat die Kritik am Verkaufsprozess der Fluglinie AUA scharf zurückgewiesen. Im Rahmen des EU-konformen Verkaufsprozesses seien allen Bietern die gleichen Unterlagen zur Verfügung gestellt bzw. angeboten worden. Inwieweit die einzelnen Bieter davon Gebrauch machten, entziehe sich dem Einfluss der ÖIAG, teilte diese am Sonntag, mit.
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Auch zu den Verträgen der Star Alliance, die wie alle Allianzverträge strenger Geheimhaltung unterliegen, sei eine detaillierte Informationsmöglichkeit unter Berücksichtigung der in diesen Verträgen vereinbarten Vertraulichkeit angeboten worden, welche die Air France-KLM jedoch nicht in Anspruch genommen habe.
Ein EU-konformes Bieterverfahren müsse allen Interessenten gleiche Möglichkeiten eröffnen und könne daher selbstverständlich auch Mitglieder der Star Alliance nicht ausschließen.