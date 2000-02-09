ÖIAG: "Kein Abverkauf um jeden Preis"

Noch im ersten Quartal 2000 sollen die ÖIAG, die PTA ((Post und Telekom Austria) und die PTBG (Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft) zur "ÖIAG neu" fusioniert werden. Dies



sei "zweckmäßig, um die schwierige Übung des Schuldenabbaus der ÖIAG absolvieren zu können", führte Streicher aus.



ÖIAG und PTBG haben gemeinsam Schulden von 75,2 Mrd. Schilling · der Zinsendienst beläuft sich auf 4 Mrd. Schilling jährlich · und müssen zudem noch ein nachrangiges Darlehen der Republik



Östereich in Höhe von 5,6 Mrd. Schilling bedienen.



Streicher und Ditz haben sich einiges vorgenommen. Als eines der ersten Projekte ist die 100%-ige Privatisierung der P.S.K. (Österreichische Postsparkasse AG) unter Beteiligung der Post · sie



kann maximal 25% plus eine Aktie erwerben · in der Pipeline. Die Vorbereitungen seien im Laufen, sagte Ditz. "Angedacht" sei die weitere Privatisierung der auch börsenotierten VA Stahl AG, an



der die ÖIAG direkt 38,8% hält (siehe Grafik). Der Staatsanteil könnte um acht bis zehn Prozentpunkte zurückgenommen werden, allerdings nur bei günstigem Börsenklima. "Die Kurse müssen



stimmen", so Streicher.



Daß die Telekom Austria (TA), an der die Telecom Italia (TI) 25% plus eine Aktie hält, und die Austria Tabak (AT) laut Regierungsabkommen ebenfalls zu 100% privatisiert werden sollen,



stößt bei der ÖIAG-Spitze auf wenig Begeisterung. Bei der AT etwa könnten Tabak-Lizenzverträge platzen und in der Folge große Umsatzvolumina verlorengehen. Und bei einem unter 25,2% liegenden



Österreich-Anteil in der TA · heuer sollen bis zu 30% an die Börse gebracht werden · hätten die Italiener mit ihrer Sperrminorität das Sagen. Die ÖIAG wolle daher mit dem Eigentümer noch



diskutieren, ob man eine strategische Mehrheit behalten solle. Abgegeben werden soll auch der Bundesanteil von 17,4% an der Flughafen AG.



Ein weiteres Ziel ist die Entpolitisierung der ÖIAG. Im VP/FP-Koalitionsübereinkommen sei festgelegt worden, daß alle zwei Jahre zwei der zehn Mitglieder des Aufsichtsrates ausgetauscht werden, wobei



die verbleibenden acht die Nachfolger bestimmen.