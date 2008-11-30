ÖIAG leiht AUA bis zu 200 Millionen Euro

Diese Rettungsbeihilfe muss ebenfalls der EU-Kommission bekanntgegeben und von dieser genehmigt werden - wie der im Zuge des AUA-Verkaufs an die Lufthansa geplante Schuldennachlass selbst. Bei der Staatsholding ÖIAG geht man davon aus, dass diese "rescue aid" schneller ein grünes Licht aus Brüssel erhält als der gesamte Staatszuschuss, für den bisher 500 Mio. Euro im Gespräch stehen.