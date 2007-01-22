ÖIAG: Streit um des Kaisers Bart

ÖIAG-Gesetz eindeutig

Unabhängig von allen parteipolitischen Diskussionen ist die Rechtslage eindeutig. Paragraph 7 des ÖIAG-Gesetzes legt fest, dass die Bundesregierung der ÖIAG einen Privatisierungsauftrag geben muss, wenn die ÖIAG Anteile verkaufen soll. Dieser Auftrag wird laut Gesetz "jeweils für eine Legislaturperiode" beschlossen. Das bedeutet, dass der noch nicht ausgeschöpfte Privatisierungsauftrag der letzten Bundesregierung für die Telekom Austra (er sah einen Verkauf von bis zu 100 Prozent vor) hinfällig ist. Sollte die ÖIAG jetzt einen Verkauf von Telekom-Anteilen vornehmen wollen, müsste die Regierung - also der Ministerrat - dafür einen neuen Privatisierungsauftrag beschließen. Dasselbe gilt für alle anderen ÖIAG-Firmen.



Da der Ministerrat nur einstimmige Beschlüsse fassen kann, sind weitere Privatisierungen nur möglich, wenn alle SPÖ- und ÖVP-Minister zustimmen.