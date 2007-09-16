ÖIAG-Vorstand offiziell ausgeschrieben

Wien. Die Ausschreibung des Vorstandes der Staatsholding ÖIAG ist nun offiziell: Im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" wurde mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2008 die Bestellung eines allein vertretungsbefugten Vorstandsmitgliedes kundgemacht. Bewerbungen seien innerhalb eines Monats nach dem Tag der Bekanntmachung an den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Mitterbauer zu richten.