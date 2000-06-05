ÖJK-Berichte

Neisser zur EU-Charta der Grundrechte



Heinrich Neisser, Präsident des Nationalrats a.D., über die Arbeiten zum neuen EU-Grundrechtskatalog, der bis Jahresende fertig sein soll: "Zusammenfassen und Sichtbarmachen der Grundrechte innerhalb der EU" sei das Ziel der Charta. Das "Konvolut von 50 Artikeln" unterscheide Freiheits- und Gleichheitsrechte, EU-Bürger-Rechte sowie wirtschaftliche/soziale Grundrechte. Ob die EU-Charta "politisch-deklarative Wirkung" bekommt oder in die EU-Verträge aufgenommen und verbindlich werden soll, sei derzeit noch unklar. Neisser: "Auch wenn die Charta keine verbindliche Wirkung erlangt, bewirkt die Diskussion zumindest eine gewisse Harmonisierung des Rechtsdenkens in Europa."



Dem Datenschutz wuchsen erste Zähne



Eva Souhrada-Kirchmayer zur Datenschutzgesetz-Novelle 2000: "Die früher zahnlose Datenschutzkommission ist jetzt mit Zähnen ausgestattet." Unterbesetzung, technische Probleme und mangelnde Unabhängigkeit wegen organisatorischer Verflechtungen bremsten noch die Effizienz.