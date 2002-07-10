ÖKK senkt die Tarife für 2003 um 13 bis 22%

Die Österreichische Kunststoff Kreislauf AG (ÖKK) wird ihre Tarife für 2003 um insgesamt 4,43 Mill. Euro senken. Das Geld stammt noch aus der Bilanz 2001, in welcher 14,24 Mill. Euro für Tarifanpassungen zurückgestellt wurden. ÖKK-Chefin Andrea Ecker: "Wir bemühen uns diese Überschüsse innerhalb der nächsten drei Jahre abzubauen."



Der Tarif für Haushaltsverpackungen (Kunststoff "klein") wird um 1,34 Cent (13%) von 10,505 auf 9,168 Cent pro kg gesenkt. Die beiden Gewerbetarife Kunststoff "groß" und "IGP" werden um 1,91 Cent günstiger. Sie kosten ab nächstem Jahr 10,505 Cent oder 6,685 Cent pro kg. Damit sinkt der IGP-Tarif sogar um 22%. Die Reduktion muss noch vom ÖKK-Aufsichtsrat bestätigt werden.