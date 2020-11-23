Ökologischer Pelz, was ist das?

Das Thema Pelz ist wieder in den Medien aufgetaucht, diesmal in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dänemark will sämtliche Nerze im Land, also 17 Millionen Tiere, keulen lassen. Ich vermisse hierbei die Achtung vor dem Leben, allem Leben, und damit auch dem tierischen. Bei akuter Gefahr für die Gesundheit kann man gegebenenfalls über das Töten von wirklich infizierten Tieren sprechen. Aber Tiere, die vollkommen gesund sind? Hier fehlt mir auch der weltweite Aufschrei der Tierschützer. Aber das Thema Pelz und Tierschutz ist sowieso ziemlich verfahren. Hier wäre ein kritischer Blick auf Pelz und seine vermeintliche Alternative sinnvoll.



Pelz spielt in Europa seit vielen Jahren keine große Rolle mehr. Die Aktivitäten gegen Pelz fingen bereits in den 1980ern an. Ich habe sogar selbst einmal an einer der jährlichen Demos "Frankfurt Pelzfrei" teilgenommen. Auf der anderen Seite habe ich mich in den vergangenen Jahren mit den Griechen in Frankfurt beschäftigt. In den 1970ern und 1980ern war das Pelzzentrum Niddastraße im Frankfurter Bahnhofsviertel das weltgrößte. Dabei spielten die griechischen Kürschner und Pelzhändler eine wesentliche Rolle. Im Sommer 2019 führte mich das Thema nach Kastoriá und Siátista in Nordgriechenland zu den letzten verbliebenen Pelzzentren im Westen. Ich habe dort mit zahlreichen Kürschnern und Pelzhändlern Gespräche geführt.



Wenn man hierzulande bei Linken oder Grünen das Thema Pelz anspricht, kann man ganz ordentlich ins Fettnäpfchen treten. Pelz sei nicht korrekt, heißt es dann, und dies wird als eine Ideologie hochgehalten, die nicht mehr hinterfragt wird. Dabei habe ich von einem Pelzhändler eine Version gehört, wie das Ganze entstanden ist, die eher an eine Verschwörungstheorie erinnert. Demnach soll es Anfang der 1980er manchen Kreisen in den USA ein Dorn im Auge gewesen sein, dass für Pelzbekleidung weltweit 6 Milliarden Dollar ausgegeben wurden. Man hätte es lieber gesehen, wenn für dieses Geld Autos, Chemie etc. gekauft würde.



Daraufhin sollen die USA einen ehemaligen CIA-Mitarbeiter beauftragt haben, gegen den Pelzhandel zu arbeiten, mit 50 Millionen Dollar Unterstützung, er sollte aber später 100 Millionen wieder zurückzahlen. Und dieser Mann soll sich dann Unterstützung bei den Tierschutzvereinen geholt haben. So etwas klingt natürlich recht unglaubwürdig, ist aber in den USA dennoch - nicht erst seit Donald Trump - nicht unvorstellbar. Und das Vorgehen gegen Pelz geht weiter: Im September 2019 gab es eine Abstimmung über die "Assembly Bill 44", die ein Verbot des Pelzverkaufs im Einzelhandel in ganz Kalifornien ab 2023 zum Ergebnis hatte.

Kunstpelz undMikroplastikmüll

Aber wie sieht die Alternative aus? Kunstpelze? Spätestens seit bekannt ist, dass die Weltmeere durch riesige Mengen Plastik vermüllt sind, sollte man einmal darüber nachdenken. Heutige Kunstpelze wirken schon täuschend echt. Das erreicht man aber dadurch, dass die einzelnen Kunsthaare so fein sind. Aber dadurch sind sie auch zerbrechlich, und es sondert sich Mikroplastik ab, das sich überall in der Umwelt niederschlägt. Manche nennen Kunstpelze "ökologisch", angesichts der Plastikproblematik ist das aber ein Schlag ins Gesicht jedes Umweltschützers.



Dagegen ist echter Pelz ein Naturprodukt. Wenn man echtes Fell vergräbt, ist es nach vier, fünf Jahren vollständig verrottet. Kunstfell ist aber auch nach vier- oder fünfhundert Jahren noch da. Pelz ist also ein nachhaltiges Material, das bei guter Behandlung auch sehr langlebig ist (Kunstpelz passt dagegen ideal zur Ex-und-Hopp-Mentalität der "Fast Fashion") und also auch für Wiederverwendung geeignet. Für einen der Pelzhändler ist aus ökologischer Sicht prinzipiell kein Unterschied zwischen einem Kunstpelz und einem Plastiksackerl. Meines Erachtens ist eine Neubewertung des Themas Plastikkleidung generell angesagt. Denn auch deren Herstellung aus Erdöl ist nicht nachhaltig.



Pelzhändler und Pelztierzüchter versichern, dass Pelztiere sehr gut gehalten würden. Das sei eigentlich ein Muss, da nur ein gut gehaltenes und gesundes Pelztier auch einen schönen, glänzenden Pelz habe. Und zumindest in der EU gelten bei der Pelzzucht die strengsten Auflagen bezüglich Tierzucht allgemein. Freilich gibt es auch Bilder, die gequälte Pelztiere zeigen. Es gibt solche Pelztierfarmen, etwa in China. Dagegen vorzugehen, notfalls auch mit ungesetzlichen Mitteln, ist richtig und angesagt und sollte die Aufgabe von Tierschutzorganisationen sein. Aber es ist nicht okay, eine gesamte Branche an den Pranger zu stellen.

Fleisch und Leder sind okay, aber Pelz nicht?