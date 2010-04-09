"Öl hat unsere Lebensgrundlage total zerstört"

"Wiener Zeitung": Was bedeutet die Ölfördeung für die Ogoni? Celestine Akpobari: Unsere Lebensgrundlage ist total zerstört. Die Ogoni sind Bauern und Fischer, nun sind die Ernten kaputt, und in den Flüssen gibt es keine Fische mehr. 24 Stunden lang wird Gas abgefackelt, die Luft ist vollkommen verschmutzt, und die Menschen leiden deshalb an schweren Krankheiten. Auf die Bevölkerung wird keinerlei Rücksicht genommen.



Wen machen Sie für diese Zustände verantwortlich?



Meiner Ansicht nach sind die Regierung und Ölfirmen verbrecherische Partner. Die Multis sponsern Politiker, und diese handeln dann ganz im Sinne der Firmen.



Gibt es dafür Beweise, dass die Ölfirmen Politiker unterstützen?



Es braucht wohl keine zusätzlichen Beweise, wenn die Gesetze immer im Sinne der Ölmultis beschlossen werden - und nie im Sinne der im Niger-Delta lebenden Menschen. Wenn das Militär die Vertreter der Ölmultis schützt, aber nie die Bevölkerung.



Die Situation im Niger-Delta ist von Gewalt geprägt, es kommt etwa zu Anschlägen und Entführungen von ausländischen Mitarbeitern. Wer steckt hinter dieser Gewalt?



Einerseits sind es bewaffnete Banden, die von Politikern während des Wahlkampfes für Einschüchterungen ausgerüstet wurden. Nun sorgen sie weiter für Unsicherheit. Andererseits sind es Rebellengruppen, die sich nach der Ermordung von Ken Saro-Wiwa gebildet haben. Er hatte Frieden gepredigt und wurde getötet. Dies hat einige Menschen im Niger-Delta in den bewaffneten Kampf getrieben. Im Moment gibt es aber Friedensverhandlungen. Wenn die Regierung diese ernst nimmt, könnte es Frieden geben.



Saro-Wiwa wurde noch während der Militärdiktatur getötet, nun gibt es aber Demokratie. Hat sich dadurch nichts gebessert?



Für die Menschen im Niger-Delta hat sich nichts geändert. Nigeria ist nur auf dem Papier eine Demokratie, das Land wird noch immer von denselben Eliten beherrscht wie unter der Militärdiktatur. Die Wahlen sind geschoben. Die Situation wird sich erst bessern, wenn Politiker an der Macht sind, die tatsächlich die Interessen des Volkes vertreten - und nicht die der Ölmultis und der Eliten.



Sie selbst wurden schon öfters verhaftet, eingeschüchtert und misshandelt. Haben Sie schon jemals ans Aufgeben gedacht?



Nein. Solange es Korruption gibt, solange unsere Stimmen bei Wahlen nichts zählen, solange das Öl von unserem Land genommen wird, ohne dass wir etwas zurückbekommen, solange werde ich mich auflehnen.