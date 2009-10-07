Olli, warum nur?

Bei Harald Schmidt war der Olli ja noch erträglich, als quengelnde Ulknudel - selbst Stefan Raab ist subtiler - im Kontrast zum altersweis(s)en Herrn Professor und dessen spitzer Zunge. Aber als Einzelkämpfer lässt er die Machete zu brutal niedersausen und trifft dann mitunter auch den eigenen Fuß. Wie zum Beispiel, nachdem er die Zuseher über einen Fremdsprachenkurs für Guido Westerwelle abstimmen ließ und danach in einem Interview selbst fremdländisch daher radebrechte. Ob Sat1 jetzt noch über den Einkauf froh ist?