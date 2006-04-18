Olmert: Kein Angriff auf Hamas geplant

Mit dem Verzicht auf einen Gegenschlag wolle Israel verhindern, dass die internationale Unterstützung für seine Politik leide. Olmert betonte gleichzeitig, Hamas sei verantwortlich für den Anschlag in Tel Aviv mit zehn Todesopfern. Die palästinensische Regierung werde "sich vor dieser Verantwortung nicht drücken" können.



Laut Medienberichten will Israel palästinensischen Ministern und Abgeordneten der Hamas-Bewegung, die in Ost-Jerusalem leben, die israelische Staatsbürgerschaft entziehen. Betroffen wären davon drei Hamas-Politiker, darunter der palästinensische Parlamentarier Mohammed Abu Teir Mohammed Abu Teir. Der israelische Staatsbürger war in den letzten Wochen mehrmals bei dem Versuch festgenommen worden, von Ost-Jerusalem ins Westjordanland zu reisen.



(Quelle: APA)