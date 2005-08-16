Ölpreis unter 66 US-Dollar gefallen

Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl sank im frühen Handel um 47 Cent auf 65,80 Dollar (52,8 Euro). Am Freitag hatte der Rohölpreis mit 67,10 Dollar noch einen Rekordstand erreicht. Auch der Preis für die Londoner Ölsorte Brent fiel deutlich auf 65,25 Dollar, nachdem er erst am Abend des Vortages im Verlauf einen neuen Höchstwert von 66,85 Dollar erreicht hatte. Händler führten die Entspannung auf Gewinnmitnahmen zurück.