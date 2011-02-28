Ölpreise legen deutlich zu

Das waren 1,84 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,68 Dollar auf 99,56 Dollar zu.



Damit liegen die Ölpreise weiter auf sehr hohem Niveau, allerdings deutlich unter den Höchstständen vom Freitag. Nach wie vor stehen am Markt die Unruhen in der arabischen Welt im Mittelpunkt, allen voran in Libyen. Zuletzt hatte Ölgigant Saudi Arabien signalisiert, mögliche Engpässe am Ölmarkt ausgleichen zu wollen. Dies hatte zum Wochenausklang für etwas Entspannung gesorgt.