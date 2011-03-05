Ölreserven reichen für zwei Jahre

Trotz der kräftig gestiegenen Ölpreise hat die Internationale Energie-Agentur (IEA) vor Panik gewarnt. Im Ernstfall halten die strategischen Ölreserven mindestens zwei Jahre, wie IEA-Chefökonom Fatih Birol der dpa in Paris sagte. Bisher gebe es keinen Grund sie anzugreifen. "
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Die bisherigen Ausfälle in Libyen betragen 850.000 bis eine Million Barrel pro Tag. Dies sei, so Biro, etwas mehr als ein Prozent der weltweiten Ölförderung: "Der Hauptgrund für das Anziehen der Preise ist schlicht die Angst, dass sich die geopolitische Situation weiter verändern könnte."
Birol sagte aber zugleich: "Unsere Mitglieder haben strategische Ölreserven im Volumen von 1,6 Milliarden Barrel. Wenn wir uns entschließen würden, täglich zwei Millionen Barrel davon freizugeben - was eine Menge wäre - würde uns das problemlos zwei Jahre weiterbringen."
Zudem habe Saudi-Arabien seine Rohöl-Produktion gesteigert. "Saudi-Arabien hat wirklich genug Kapazitäten, um den Ausfall zu kompensieren."