Olympia kann kommen

Aber Olympia ist bei Eurosport ja nur das i-Tüpfelchen. Schließlich hat der Sender noch viel mehr zu bieten. Neben den üblichen Verdächtigen wie Rennrodeln, Basketball oder Skispringen haben es mir vor allem die Exoten angetan: Live-Berichte von Knobel-Meisterschaften zum Beispiel. Oder starke Männer, die Lkw ziehen. Poker und Billard sind dafür fast schon wieder fad. Dafür ist das tägliche Highlight "WATTS" - eine Art Pleiten-Pech-und-Pannen-Show aus dem Sportbereich. Aber wirklich faszinierend sind die Legenden-Fußballspiele, die hin und wieder ausgestrahlt werden. Wenn zum Beispiel Diego Maradona auf Roberto Baggio trifft; aber nicht mit aktueller Wampe, sondern mit jener vor 20 Jahren. So ein Uralt-Spiel nochmal zu sehen, hat seinen ganz eigenen Reiz.