Omas und Opas als Botschafter

Wien. Neulerchenfelder Straße 40: Die Anschrift ist namensgebend. Eine unscheinbare Tür führt zum Verein "NL40". Der Verein setzt unterschiedliche Aktivitäten in den Bereichen Integration, Kunst, Kultur, Kommunikation und Gesundheit. Beispielhaft ist das Oma/Opa-Projekt: Hier helfen Senioren und Seniorinnen Kindern mit Migrationshintergrund sowie benachteiligten Kindern ehrenamtlich beim Lernen.



Sobald man eintritt und die Tür zur hektischen Straße beim Brunnenmarkt hinter sich schließt, offenbart sich eine Mini-Oase. Im grünen Innenhof sitzen Anneliese, eine ältere Dame, und die zwölfjährige Zara an einem Tisch. Vertieft, aber in einer völlig entspannten Atmosphäre, lesen sie ein Buch. "Das Oma/Opa-Projekt versteht sich in erster Linie als ein psychosoziales Projekt. Um das Lernen geht es erst in zweiter Linie", erzählt Michaela Dirnbacher, Obfrau des Vereins NL40.



Eine Oma beziehungsweise ein Opa betreut jeweils ein Kind, die individuelle Begleitung der Kinder ist hier äußerst wichtig. Wenn das Vertrauen und das Wohlbefinden einmal da ist, geht das Lernen wie von alleine, ist Dirnbacher überzeugt. Zum Teil handelt es sich um Kinder, die jahrelang im Asylheim gelebt haben, um Kinder, die sehr traumatisiert sind. Mit dem Oma/Opa-Projekt sollen nicht nur vermeintliche kulturelle Grenzen überschritten werden, mit dem klaren Altersunterschied wird im Verein genauso ein generationenübergreifender Dialog hergestellt.

Tränen beim Abschied

Zara und ihre Betreuerin Annelise haben sich für heute den Platz im Innenhof ausgesucht. Zara zeigt "ihrer Oma" etwas auf dem Smartphone. Seit fünf Jahren kennen sie sich. "Ich war sehr schüchtern", erinnert sich Zara an die erste Begegnung.



Angefangen hat das Oma/Opa-Projekt in Zusammenarbeit mit einer Volksschule im Oktober 2009. Initiiert wurde es vom Verein NL40. Damals nahmen vier Kinder und sechs Seniorinnen daran teil. Mittlerweile sind es 64 Kinder aus 18 Schulen in Wien und Niederösterreich sowie 120 Senioren und Seniorinnen. Ursprünglich sollten ausschließlich Volksschulkinder betreut werden. In der Zwischenzeit hat sich das Projekt jedoch ausgeweitet: "Ende der vierten Klasse standen manche mit Tränen in den Augen da. Wir konnten sie einfach nicht trennen", schildert Dirnbacher und betont die Bedeutung der Nachhaltigkeit des Projektes.



Darum begleiten einige "Opas" und "Omas" ihre Kinder jetzt auch im Übergang hin zur Hauptschule, zum Gymnasium oder zur Mittelschule. An insgesamt sechs Standorten in Wien (3) und Niederösterreich (3) ist das Oma/Opa-Projekt derzeit vertreten. In Amstetten wird gerade der Versuch gestartet, das Projekt auf Hauptschüler zu erweitern. Dort betreuen "Omas" und "Opas" erstmals Hauptschüler, die sie zuvor nicht gekannt haben.

Mit der Oma ins Kino

Die betreuenden Seniorinnen und Senioren beschäftigen sich privat ebenso mit den Kindern. "Manchmal gehen wir gemeinsam ins Kino, ins Museum und ins Theater", sagt Anneliese. "Wir haben uns einmal im Theater ,In 180 Tagen um die Welt‘ angesehen", erzählt sie. "Das war in 80 Tagen um die Welt", antwortet Zara reflexartig. Annelise nickt lächelnd.



Für Dirnbacher leisten die "Omas" und "Opas" Mediatoren-Arbeit. Nicht selten geht die Unterstützung über das gemeinsame Lernen oder über Freizeitaktivitäten hinaus. So helfen die Senioren den Familien der Kinder beispielsweise bei der Wohnungs- oder Schulsuche. Ein anderes Mal werden sie zu kulturellen Vermittlern zwischen Schule und Eltern oder Verein und Eltern. Es kommt vor, dass "Omas" oder "Opas" zu Elternsprechtagen gehen. Die Senioren unterhalten sich viel mit den Kindern und lernen ihrerseits ihre Kultur kennen. Dadurch fällt es ihnen leichter, Missverständnissen aus dem Weg zu gehen oder diese aufzuklären.



Die Innenräume des Vereins sind sehr hell, eine "schulische" Atmosphäre kann hier gar nicht aufkommen. Drinnen beschäftigen sich weitere "Omas" und "Opas" mit jeweils einem Kind. An einem Tisch wird gerade gebastelt, gegenüber sitzt ein kleiner aufgeweckter Bub mit einer Seniorin bei seinen Hausübungen. Der achtjährige Ayo wird seit einem Jahr von Margit betreut. Zwei Mal die Woche trifft sie sich zum Lernen mit Ayo. Er soll einmal ins Gymnasium kommen. Das ist der Wunsch seiner aus Nigeria stammenden Mutter. "In Mathe ist er sehr gut. Beim Lesen und Schreiben braucht er noch Übung", sagt Margit.

Warteliste für Eltern

Normalerweise entscheiden nicht Eltern, sondern Lehrer und Direktoren an den Kooperationsschulen, wer ins Projekt aufgenommen wird. Derzeit gibt es sogar eine Warteliste für Eltern, die am Projekt interessiert sind. "Ein Projekt wie dieses ist für die nachhaltige Inklusion von Kindern mit Migrationshintergrund sowie deren Eltern in die Gesellschaft wichtig", erklärt Dirnbacher. Darum wäre es erstrebenswert, das Oma/Opa-Projekt noch weiter und intensiver auszuweiten. Aber die Suche nach Sponsoren gestaltet sich schwierig. Aufgrund der hohen Anzahl der Anfragen von Eltern werden dringend mehr Ressourcen benötigt - aktuell vor allem in Form von neuen Räumlichkeiten für das Projekt.