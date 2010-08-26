Omis Albtraummacher

Was man "Heute in Österreich" zugestehen muss: Ohne das Vorabend-Format wäre "Willkommen Österreich" nicht annähernd so lustig. Längst hat sich die Sendung als geeignet erwiesen, die Late-Night-Comedy um zwei, drei Gagschreiber zu entlasten. Mit Beiträgen, die dem alltäglichen Wahnsinn eine nicht minder wahnsinnige Entsprechung als TV-Bild verleihen, wird gratis, weil hauseigen, und unfreiwillig für Komik gesorgt. Während Stermann und Grissemann urlauben, wurde zuletzt ein Bericht über Vicky, das entlaufene Pony, zum Internet-Hit. Solchermaßen an die Sendung erinnert, erwies sich der Mittwoch zwar als leise Enttäuschung - nicht jede Ausgabe bietet Material dieser Güte. Doch während bereits der Aufmacher einige Brisanz vermuten ließ ("Pinkeln kann in Zukunft teuer werden - vor allem auf Autobahntankstellen"), offenbarte sich die Essenz des Formats in aller Härte: Mit Berichten über die Gefahren des Alltags und das Böse auf Erden ist es der Grund für Omis schlaflose Nächte.