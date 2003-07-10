OMV erwirbt Erdöl-Lizenzen für Pakistan

Das heimische Energieunternehmen OMV baut ihre Fördertätigkeit in Pakistan aus. Ein Konsortioum unter der Führung des französischen Konzerns Total hat zwei Offshore-Explorationslizenzen für Pakistan erworben. Die OMV ist zu 15% beteiligt und wird in den nächsten zwei Jahren rund 13 Mill. Dollar investieren. Die erste Bohrung sei noch Ende dieses Jahres geplant, ein entsprechendens Abkommen mit der Regierung Pakistans wurde bereits unterzeichnet.



Das Explorationsgebiet beträgt rund 14.600 m² und liegt 200 Kilometer südlich der Stadt Karachi vor der Küste. Pakistan ist für die OMV eine Kernregion, bis 2008 soll die Öl- und Erdgasfördermenge auf 160.000 Barrel Oil Äquivalent pro Tag verdoppelt werden, betont Halmut Langanger, Vorstand für Exploration und Produktion. Pakistan sei auch wegen der relativ niedrigen Steuern weiterhin ein attraktives Gebiet für Investitionen.