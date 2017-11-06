OMV - quo vadis?

Wien. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 19 Milliarden Euro und zuletzt gut 21.100 Mitarbeitern ist die teilstaatliche OMV Österreichs größter Industriekonzern. Zudem ist das börsennotierte Wiener Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 17 Milliarden Euro in der heimeischen Firmenwelt das wertvollste.



Ob derlei Superlative auch noch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren gelten, hängt freilich davon ab, inwieweit es der OMV gelingt, auf die Fragen zur Zukunft von Energie und Mobilität strategisch richtige Antworten zu finden. Für den weltweit tätigen heimischen Konzernriesen geht es dabei insbesondere um einen geschäftlichen Wandel.



Denn langfristig gesehen verliert das klassische Ölgeschäft an Bedeutung, und damit werden der OMV nicht unerhebliche Umsatzbrocken wegbrechen. Schließlich zeichnet sich immer deutlicher ab, dass neue Antriebstechnologien in der Mobilität die Zukunft weisen und das Ende des Verbrennungsmotors somit eingeläutet ist. Vor allem deshalb hat die OMV bereits vor Jahren begonnen, wie sie betont, Forschungsprojekte aufzusetzen und in neue, vielversprechende Technologien zu investieren, um die Tür für Geschäftsalternativen aufzustoßen und sich allenfalls schon jetzt breiter aufzustellen.

OMV setzt nunstärker auf Gas als auf Öl

"Der Energiemix der Zukunft wird vielfältig sein", ist man bei der OMV überzeugt. Autofahrer etwa sollen demnach nicht nur so wie bisher Diesel und Benzin tanken können - sondern auch Erdgas, Elektronen und Wasserstoff. Sich einzig und allein auf die E-Mobilität verlassen will die OMV jedenfalls nicht.



Große Stücke hält der Konzern unterdessen auf Gas. Ende Oktober hat die OMV in Pakistan die Produktion im Sofiya-Gasfeld aufgenommen und damit ihre Tagesproduktion in Pakistan um 425.000 Kubikmeter Gas und 1400 Fass Kondensat erhöht. Das entspricht rund 2300 Barrel Öl-Äquivalente pro Tag. 2016 lag die Gesamtproduktion der OMV bei rund 311.000 Barrel Öl-Äquivalente pro Tag.



Vermutlich ab 2025 werde der Ölverbrauch in Europa sinken, nicht jedoch der Gasverbrauch. Daher will die OMV künftig stärker auf den Energieträger Gas als auf Öl setzen. Aktuell gebe es einen 50:50-Mix, künftig soll der Gasanteil jedoch höher sein. Eines der Großprojekte dabei ist die geplante knapp 25-prozentige Beteiligung an dem russischen Gasfeld Urengoj, einem der größten der Welt. Dass Gas bei der OMV in Zukunft einen zunehmend höheren Stellenwert haben soll, unterstreicht auch die Beteiligung an Nord Stream II, dem Pipeline-Megaprojekt des russischen Energieriesen Gazprom.



Unabhängig davon arbeitet die OMV "an Energielösungen für die Mobilität der Zukunft", wie sie betont. "Diese umfassen die Wasserstoff-Mobilität ebenso wie Schritte in Richtung E-Mobilität."



Ihr Netz aus bisher vier Wasserstoff-Tankstellen will die OMV in den kommenden Monaten auf insgesamt fünf Stationen erweitern, womit dann laut ihren Angaben der Lückenschluss über das hochrangige Straßennetz im Inland vollzogen ist. Die erste Wasserstoff-Tankstelle hat sie vor fünf Jahren in Wien eröffnet.

Bei Elektro-MobilitätSchulterschluss mit Verbund