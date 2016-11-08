OMV verkauft britische Tochter

Die OMV verkauft ihre britische Tochter OMV (U.K.) Limited zur Gänze an die schottische Siccar Point Energy Limited und bekommt dafür bis zu 1 Mrd. Dollar (900 Mio. Euro). Die Transaktion sei heute vom OMV-Aufsichtsrat genehmigt worden.

Die Unterzeichnung sei ebenfalls noch für heute geplant, teilte die OMV am Dienstagabend ad hoc mit.