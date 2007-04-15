Online-Werbung legt weiter zu

Der Online-Werbemarkt entwickelt sich ungebrochen positiv. Die Bruttowerbeaufwendungen für das Gesamtjahr 2006 betrugen in Deutschland 1,9 Milliarden Euro und übertreffen damit die ohnehin hohen Erwartungen der Experten. Die Hintergründe dieser positiven Entwicklung beleuchtet der Online-Report 2007/01 des Online-Vermarkterkreises (OVK), der ab sofort zur Verfügung steht.
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Der Report stellt die wichtigsten Marktzahlen und Ergebnisse des Online-Werbemarktes zusammen und hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Informationsleitfaden für die werbetreibende Industrie und die interessierte Öffentlichkeit entwickelt.
LinkOVK Online-Report 2007/01