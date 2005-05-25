Online-Werbung wächst

Im April lagen die Umsätze für die klassische Online- Werbung in Deutschland mit 26,6 Millionen Euro elf Prozent über denen des April 2004. Somit steigen die Umsätze ununterbrochen seit September des vergangenen Jahres.



Die am stärksten beworbene Produktgruppe bleiben die Online-Dienstleistungen mit einem Volumen von 21,8 Millionen Euro in den ersten vier Monaten. Die Unternehmenswerbung hat sich mehr als verdoppelt (plus 157 Prozent) und rangiert vor E-Commerce-Werbung auf Platz zwei der Produktgruppen. Ebenfalls große Zuwächse verzeichnen die Bereiche Autowerbung (plus 72 Prozent) und Werbung von und für Versicherungen (plus 239 Prozent).