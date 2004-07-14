Opel Vectra Caravan

Beachtliche Maße hat er, der neue Vectra Caravan, und dazu in der Top-Variante feinstes Interieur mit Holz und Leder, dazu Klimaautomatik und GPS - also alles, was des Autofahrers Herz begehrt. Die Maschine ist ein Kraftpaket sondergleichen, 3 Liter-V6 Common Rail Diesel mit 177 PS und 6 Gängen.



Startet man das Triebwerk, glaubt man kaum, in einem Diesel zu sitzen, so leise und laufruhig ist der Motor. Willig wird das Gas angenommen, und die Beschleunigung von 0 auf 100 erfolgt in sagenhaften 9,8 Sekunden. Die stellenweise sehr holprige Westautobahn steckt das Fahrwerk weg wie nix, und ist man dann auf der deutschen Autobahn, hat im Gesicht des Fahrers nur mehr breites Grinsen Platz. Im sechsten Gang erreicht man fast unvorstellbare 225 km/h, ohne dieses Tempo im Fahrzeuginneren wirklich zu registrieren. Die Sitze bieten angenehmen Komfort, eine Strecke von 900 Kilometern wird ohne Rückenschmerzen zurückgelegt. Die Ladefläche ist mehr als beeindruckend, legt man die Rücksitze um, so kann auch ein wirklich großer Mensch wie ich ausgestreckt drinnen liegen.



Fazit: Ein würdiges Stück zum 40-Jahr-Jubiläum der Opel Caravan-Tradition.