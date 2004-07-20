Sommer, Sonne & Hitze - endlich hat das Wetter Einsehen und sich dem Fernseh-Programm angepasst. Während die Bäder am Wochenende "zum Brechen voll" waren, wie es ORF-Wien-Wetter-Lady Onka Takats anschaulich formulierte, hatte unsereins keinerlei Lust "aufzubersten" und ergab sich stattdessen willenlos der Flimmerkiste.



Geboten wurde jahreszeitgemäß Laues: Louis de Funes, Peter Alexander & Hans Moser - seit Jahrzehnten sorgt seichter Humor gerade an schweißtreibenden Tagen für Unterhaltung. "Nur nicht aufregen" ist die Devise, denn bei Hitze sollte man keinesfalls Intellekt oder Lachmuskeln übermäßig strapazieren. De Funes, der hektische Franzose, dessen meiste Filme im deutschsprachigen Raum mit abscheckenden Namen "Balduin" versehen wurden, wird in den nächsten Tagen noch öfters auftauchen, muss sein 90. Geburtstag von den Fernsehanstalten doch ausgiebig gefeiert werden.



Ein Opfer des Sommers ist hingegen Inspektor Columbo. Auf ORF 1 darf er nur mehr in der tiefen Nacht amtieren. Die neuen Peter-Falk-Dienstzeiten haben aber möglicherweise mit der aktuellen Arbeitszeit-Debatte zu tun, hat uns doch die "Zeit im Bild" am Samstagabend die uneingeschränkte Arbeitsleidenschaft der Amerikaner vor Augen geführt. Und nachdem man den deutschen "Tatort"-Kommissaren keinen Nachtdienst zumuten wollte, musste wohl Columbo daran glauben.