Opposition verkündet Machtübernahme

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Bischkek. Die Opposition im zentralasiatischen Land Kirgistan hat nach eigenen Angaben am späten Mittwochabend (Ortszeit) die Macht in der Hauptstadt Bischkek übernommen.
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Die Regierung von Ministerpräsident Danijar Ussenow habe nach dem blutigen Umsturz mit Dutzenden Toten ihren Rücktritt eingereicht, berichteten Medien in Bischkek unter Berufung auf Oppositionsführer Temir Sarijew.