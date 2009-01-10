Opposition will energieautarkes Österreich

Es brauche ein "großes energiepolitisches Programm", so Glawischnig. Sollte der geforderte "Energie-Gipfel" nicht kommen, dann werde sie diesen in der kommenden Nationalratssitzung am 21./22. Jänner "über einen dringlichen Antrag vom Wirtschaftsminister zwangsweise abverlangen".



Für Österreich sieht die Grünen-Chefin "gute Voraussetzungen, bis 2025, 2030" im Bereich Stromversorgung und Wärme zu hundertprozent unabhängig und auf neue Energieträger umgestiegen zu sein. Dies würde aber nicht "ohne radikale Reduzierung des Verbrauchs" gehen. Die von der Regierung vorgesehenen 100 Mio. Euro zur thermischen Gebäudesanierung bezeichnete Glawischnig als "Tropfen auf den heißen Stein". Es wäre dafür das Zehnfache notwendig, meinte sie.



Zu ihrer persönlichen Zukunft befragt sagte Glawischnig, sie würde sich beim Grünen Bundeskongress kommendes Wochenende bei ihrer offiziellen Wahl zur Grünen-Chefin über ein Ergebnis wie bei ihrer letzten Wahl zur Stellvertreterin (knapp 84 Prozent) "extrem freuen".



Nach seiner Forderung nach einem "Gasgipfel" hat auch das BZÖ am Samstag von der Regierung einen "Masterplan für ein energieautarkes Österreich samt Finanzierungsplan" eingefordert. Energiesprecher Rainer Widmann kündigte via Aussendung einen dementsprechenden Antrag des Bündnisses bei der nächsten Nationalratssitzung Ende Jänner an.



Mitterlehner: Krise wurde gut gemanagt



Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (V) hat die Vorwürfe der Grünen-Chefin Eva Glawischnig im Ö1-"Mittagsjournal" zurückgewiesen. Forderungen nach einem Energiegipfel - die auch bereits das BZÖ aufgestellt hatte - wies der Minister am Samstag per Aussendung zurück: Ein solches Treffen habe bereits am Mittwoch stattgefunden, verwies er auf den in dieser Woche zusammengetretenen "Energielenkungsbeirat".



Vertreter mehrerer Ministerien, der Sozialpartner, der Länder und der Energielieferanten hätten sich dabei getroffen und "alle Schritte eingeleitet, um die Krise zu managen", so Mitterlehner. Im Vergleich zu den anderen, vom Lieferstopp betroffenen Ländern, habe Österreich die Krise gut gemeistert: "Alle Haushalte haben Gas. Es mussten weder Kraftwerke noch Industriebetriebe abgeschaltet werden", betonte der Ressortchef.