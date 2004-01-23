Oppositionelle leben gefährlich

Vichea, der Führer der kambodschanischen Textilgewerkschaft, wurde durch drei Schüsse aus nächster Nähe getötet, als er gerade vor einem Straßenlokal Zeitung las. Der brutale Mord ist der letzte in einer Reihe von Anschlägen auf prominente Unterstützer der kambodschanischen Oppositionsparteien, die sich mit der Volkspartei von Premier Hun Sen seit den Wahlen im Juli in den Haaren liegen.



Der 36-jährige Vichea war Vorsitzender der Freien Arbeitergewerkschaft Kambodschas, die für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von rund 200.000 Beschäftigten in der Textilindustrie kämpft. Trotz wiederholter Morddrohungen organisierte er weiterhin Demonstrationen und Streiks und zog sich so den Zorn der Obrigkeit und der Fabriksbesitzer zu. Vichea war auch ein wortgewaltiger Unterstützer der der oppositionellen Sam Rainsy Partei (SRP), deren Mitbegründer er war. In den vergangenen Wochen sind mindestens drei SRP-Mitglieder ermordet worden.



Die Opposition warnte, dass Anschläge auf Arbeiterführer einen zusätzlichen Schatten auf die derzeitigen Regierungsverhandlungen werfen. Obwohl die Wahlen bereits vor sechs Monaten waren, haben sich die Parteien noch nicht auf eine Koalition einigen können.