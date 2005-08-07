Optimismus bei Recheis

Die Jahresproduktion des Familienunternehmens belaufe sich auf 16.000 Tonnen Teigware. Rund 16.000 Tonnen Hartweizengrieß und etwa 37 Mio. Eier werden dafür jährlich verarbeitet. Für den Lebensmitteleinzelhandel stellt das Unternehmen 108 Nudelprodukte, sechs Sugo-Produkte sowie 6 Frische-Produkte her.



In Österreich sei Recheis eigenen Angaben zufolge Marktführer. Die Produkte werden zudem nach Deutschland, Ungarn, Kroatien, Luxemburg, Spanien, USA, Kanada und Italien exportiert. In Österreich selbst werde der Trend zu regionalen Produkten immer stärker. Unterschiede zwischen West- und Ostösterreich gebe es dabei vor allem bei der Verwendung bestimmter Nudelformen. Im Osten esse man mehr "kleinere Nudelformen", wie etwa Fleckerl, im Westen mehr größere Formen, wie etwa Penne. Dies sei darauf zurückzuführen, dass im Osten Nudeln oft als Beilage serviert werden, während man im Westen Nudeln öfter als Hauptgericht isst.



Im Vorjahr wurde ein neues Werk zur Tortellini-Herstellung eröffnet. Das Frischesegment entwickle sich dabei "generell etwas langsamer als erwartet", hieß es. Die Produktionsmenge sei dennoch beinahe verdoppelt worden. Vor allem der Gastronomiebereich entwickle sich positiv.



Recheis wolle auch in Zukunft verstärkt "innovative Produkte mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten" entwickeln. Mit neuen Pastaprodukten und Frischteigwaren sei "ein erster großer Schritt gelungen".



Das Unternehmen verfügt über zwei Werke in Hall. Recheis beschäftigt derzeit etwa 100 Mitarbeiter.