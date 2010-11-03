Optimistisch realistisch

Die Football-WM 2011 in Österreich soll Gäste aus aller Welt beeindrucken, neue Publikumsschichten erschließen und sportlich ein Erfolg werden. Es sind hehre Ziele, die der Verband verfolgt. Und freilich ist die WM eine Chance: Nach Jahren, in denen heimische Klubs Europa dominiert haben, ist das Interesse an einem kaum zu toppenden Level angekommen. Nun tun sich diesbezüglich neue Perspektiven auf. Doch bei allem Überschwang sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Verbandspräsident Michael Eschlböck träumt von einem Gastspiel des NFL-Stars Brett Favre, sowohl für das Finale und die Platzierungsspiele als auch für die Austrian Bowl ist das Happelstadion mit seinem Fassungsvermögen von rund 50.000 Zuschauern gebucht. Verlustgeschäft nicht ausgeschlossen.