Oracle darf Sun schlucken

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Der US-Softwarekonzern Oracle hat in den USA die Genehmigung zur Übernahme des Server-Herstellers Sun Microsystems erhalten.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Das Geschäft sei ohne Abstriche von der Kartellbehörde abgesegnet worden, teilte der SAP-Konkurrent am Donnerstag mit. Die Zustimmung der Europäischen Kommission steht noch aus.
Oracle will die Übernahme bis zum Quartalsende am 31. August abschließen. Das Geschäft hat ein Volumen von sieben Milliarden Dollar und bringt Oracle neben anderem die verbreitete Java-Technologie ins Haus.
Zum ThemaOracle will Sun übernehmen