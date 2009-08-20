Oracle darf Sun schlucken

Das Geschäft sei ohne Abstriche von der Kartellbehörde abgesegnet worden, teilte der SAP-Konkurrent am Donnerstag mit. Die Zustimmung der Europäischen Kommission steht noch aus.



Oracle will die Übernahme bis zum Quartalsende am 31. August abschließen. Das Geschäft hat ein Volumen von sieben Milliarden Dollar und bringt Oracle neben anderem die verbreitete Java-Technologie ins Haus.



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