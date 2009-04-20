Oracle will Sun übernehmen

Im Kampf um den auf Server spezialisierten US-Computerkonzern Sun hat es damit eine überraschende Wendung gegeben. Der weltgrößte Computerhersteller IBM hat sich vor kurzem zurückgezogen. Je Sun-Aktie bietet der SAP-Konkurrent Oracle den Angaben vom Montag zufolge 9,50 Dollar und damit 42 Prozent mehr als das Papier am Freitag gekostet hatte.



Oracle-Chef Larry Ellison, der sein Unternehmen mit zahlreichen Übernahmen zum zweitgrößten Softwarehersteller gemacht hat, rechnet damit, dass die Übernahme bereits im ersten Jahr den Gewinn steigern wird.



Die Oracle-Aktie gab nach Bekanntgabe der Übernahme vorbörslich um 4,2 Prozent nach. Die Anteilsscheine von Sun sprangen dagegen um über 27 Prozent in die Höhe. (APA/Reuters/dpa-AFX)