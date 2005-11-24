Orange Defizite bei Themen, Identität und Organisation

Den Grund für die Niederlagenserie sieht der neu berufene Bündniskoordinator Arno Eccher im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" in der thematischen Schwäche, der mangelnden Abgrenzung in Richtung FPÖ sowie massiven Schwächen der Länderorganisationen. Dazu kommt, dass die orangen Spitzenreprasentanten von einer gemeinsamen inhaltlichen Linie noch immer weit entfernt sind. Bis Jänner will Eccher diese Probleme überwinden und ein Programm für die Nationalratswahlen fertig haben.