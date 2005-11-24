Orange Defizite bei Themen, Identität und Organisation

Wien. (wh) Die Nachwahlanalyse nach den Niederlagen bei den jüngsten Landtagswahlen führt beim BZÖ nun zu Konsequenzen. Am Freitag übernimmt Jörg Haider wieder die Obmannschaft der "Freiheitlichen in Kärnten". Damit soll die volle Konzentration auf das Ziel, in Kärnten ein Grundmandat bei den kommenden Nationalratswahlen zu schaffen, unterstrichen werden.
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Den Grund für die Niederlagenserie sieht der neu berufene Bündniskoordinator Arno Eccher im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" in der thematischen Schwäche, der mangelnden Abgrenzung in Richtung FPÖ sowie massiven Schwächen der Länderorganisationen. Dazu kommt, dass die orangen Spitzenreprasentanten von einer gemeinsamen inhaltlichen Linie noch immer weit entfernt sind. Bis Jänner will Eccher diese Probleme überwinden und ein Programm für die Nationalratswahlen fertig haben.