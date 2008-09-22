ORF-Brille für die Unmündigen

Sonntag ließ der ORF nach Filmchen über deren kaum besuchte Wahleinsätze die Exponenten der derzeit nicht im Parlament vertretenen wahlwerbenden Gruppierungen live "im Zentrum" zu Wort kommen - wenn auch teilweise chaotisch, skurril und mit bescheidenem Erkenntnisgewinn.
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Heute treffen Faymann und Molterer aufeinander; der eine hat sich schon in der Sonntags-"Pressestunde" sehr warmgeredet, der andere in seinen letzten TV-Auftritten deutlich an Kontur gewonnen. Wie´s ausgeht, darüber sollte sich jeder Zuseher sein eigenes Urteil bilden. Was aber nicht leicht gehen wird, da er - wie bei den vorangegangenen Konfrontationen - unmittelbar danach in der "ZIB 2" eine semiwissenschaftliche Brille verpasst bekommen wird, wie er es zu sehen gehabt hat. ORF-Nachhilfe für die offensichtlich unmündigen Bürger.