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ORF-Brille für die Unmündigen

Von Peter Bochskanl

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Sonntag ließ der ORF nach Filmchen über deren kaum besuchte Wahleinsätze die Exponenten der derzeit nicht im Parlament vertretenen wahlwerbenden Gruppierungen live "im Zentrum" zu Wort kommen - wenn auch teilweise chaotisch, skurril und mit bescheidenem Erkenntnisgewinn.

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Heute treffen Faymann und Molterer aufeinander; der eine hat sich schon in der Sonntags-"Pressestunde" sehr warmgeredet, der andere in seinen letzten TV-Auftritten deutlich an Kontur gewonnen. Wie´s ausgeht, darüber sollte sich jeder Zuseher sein eigenes Urteil bilden. Was aber nicht leicht gehen wird, da er - wie bei den vorangegangenen Konfrontationen - unmittelbar danach in der "ZIB 2" eine semiwissenschaftliche Brille verpasst bekommen wird, wie er es zu sehen gehabt hat. ORF-Nachhilfe für die offensichtlich unmündigen Bürger.