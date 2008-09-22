ORF-Brille für die Unmündigen

Heute treffen Faymann und Molterer aufeinander; der eine hat sich schon in der Sonntags-"Pressestunde" sehr warmgeredet, der andere in seinen letzten TV-Auftritten deutlich an Kontur gewonnen. Wie´s ausgeht, darüber sollte sich jeder Zuseher sein eigenes Urteil bilden. Was aber nicht leicht gehen wird, da er - wie bei den vorangegangenen Konfrontationen - unmittelbar danach in der "ZIB 2" eine semiwissenschaftliche Brille verpasst bekommen wird, wie er es zu sehen gehabt hat. ORF-Nachhilfe für die offensichtlich unmündigen Bürger.