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ORF-Offensive

Von Julia Urbanek

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"Es hat gar keinen Sinn, jetzt abzudrehen. Sie können dem Fußball ja sowieso nicht entrinnen." Wahre Worte, die Werner Schneyder zu später Stunde im "Club2" sprach. Zu "Fußball-Patriotismus nein danke?" diskutierten etwa Germanistik-Guru Wendelin Schmidt-Dengler und Fußball-Legende Hans Menasse.

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Fremdzappen für Fußball-Alternativen? Schwerer Fehler! Auf Puls4 referierte Christina Lugner gerade über Aktienkurse. Brrr. Also Fußball: Wenn schon Spieler und Fanzonen-Securitys derzeit trainieren, kann sich auch der gemeine Fernsehkonsument ein bisserl aufwärmen.

Und das ging am Mittwoch ganz ohne Match: Ein angenehm sachlicher "Club 2" und die gute, aber etwas naiv und schwarz-weiß gezeichnete Tragikomödie "Der schwarze Löwe" samt dazugehörigem "Am Schauplatz". Wie gesagt, entkommen kann man ihm ja sowieso nicht, und so gesehen macht Fußball auch noch ein wenig Freude.