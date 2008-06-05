ORF-Offensive

Fremdzappen für Fußball-Alternativen? Schwerer Fehler! Auf Puls4 referierte Christina Lugner gerade über Aktienkurse. Brrr. Also Fußball: Wenn schon Spieler und Fanzonen-Securitys derzeit trainieren, kann sich auch der gemeine Fernsehkonsument ein bisserl aufwärmen.



Und das ging am Mittwoch ganz ohne Match: Ein angenehm sachlicher "Club 2" und die gute, aber etwas naiv und schwarz-weiß gezeichnete Tragikomödie "Der schwarze Löwe" samt dazugehörigem "Am Schauplatz". Wie gesagt, entkommen kann man ihm ja sowieso nicht, und so gesehen macht Fußball auch noch ein wenig Freude.