ORF-Showdown - Der Bär war los

In einem normalen Unternehmen würde eine derart verquere Führungs-Situation gar nicht erst entstehen. Denn kein Unternehmen kann es sich leisten, ein Führungsteam zu bestellen, bei dem von vornherein klar ist, dass die Protagonisten nicht miteinander können. Weil es unproduktiv ist und zu viele Ressourcen an den Reibungsverlusten vernichtet werden. Aber der ORF ist kein normales Unternehmen. Seine Führung wird politisch besetzt. Dabei ist die politische Farbenlehre wichtiger als ob die Menschen, die dann auf diesen Posten sitzen, dasselbe für das Unternehmen wollen und miteinander können.



Das ist das wahre Problem des ORF - nicht, wie viel der eine oder der andere Manager verdient oder wer zuerst gegen wen intrigiert hat. Dieses Grundproblem bleibt auch nach dem Showdown vom Donnerstag ungelöst.



ORF entmachtet Oberhauser