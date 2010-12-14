ORF strahlt "Gelassenheit" aus

Wenn die Angriffe von außen zu oft und zu stark kommen, bleibt einem oft nur noch eines: Rückzug, die Daumen- an die Zeigefingerkuppen pressen und mit einem tiefen "Ohm" durchatmen. Oder: Man ändert kurzerhand sein äußeres Erscheinungsbild, um den Gegner zu verwirren und den Vorwurf, man tue ja nichts, erfolgreich abzuwehren. Der ORF reagiert auf diese Angriffe, die unter anderen ein qualitätsvolleres Programm fordern, mit Letzterem. Aus ORF1 wird ab 8. Jänner "ORF eins". Mit diesem Facelifting soll sich der Sender laut dem Sender deutlicher von ORF2 abgrenzen. Damit dann auch wirklich jeder den Unterschied zwischen dem Unterhaltungsauftrag auf ORF1 und dem Bildungsauftrag auf ORF2 erkennt. Dass mit der Änderung am Layout von ORF 1 das ORF-Programm natürlich um keinen Deut besser wird, braucht wohl nicht extra erwähnt zu werden.