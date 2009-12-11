ORF1 und das Öffentlich-Rechtliche

So lange die ORF-Finanzierung jedoch so ist wie sie ist, scheint das ohne Alternative. Denn jene, die mit dem Finger auf den ORF zeigen, sollten sich die Bilanzen des ORF zu Gemüte führen. Man kann nicht alles haben: Einerseits hebt der ORF für das umfassende Angebot, das er liefert, deutlich zu niedrige Gebühren ein. Das ist öffentlich erwünscht, denn den Rest - immerhin etwa ein Drittel des Budgets - soll sich der ORF am Markt verdienen. Andererseits benötigt er dafür jedoch einen international konkurrenzfähigen Sender, damit er auch Kunden findet, die schalten wollen. Wäre der ORF nämlich auf die Werbeeinahmen des als öffentlich-rechtlich besonders vorbildlich gepriesenen ORF2 angewiesen, könnte er zu sperren. Man kann dem ORF aber dennoch raten, es nicht zu übertreiben. Der Balanceakt ist mehr als heikel.