Orientierung mit einer Brise Wissen

"Wie bieten keine reinen Bewerbungstrainigs mehr an", erklärte AMS Wien-Chefin Claudia Finster am Dienstag vor Journalisten. Stattdessen werden die sogenannten "Orientierungsmodule" mit fachlichen Inhalten verknüpft. Man habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen leichter auf ein Training einlassen, "wenn es mit Knowhow verpackt ist", so Finster. So würden Aktivierungskurse nun beispielsweise mit EDV- oder Sprachkursen angeboten.



Außerdem hätte sich herausgestellt, dass Einzelcoachings effektiver seien als Gruppengespräche.



Per Ende April haben in Wien 20.451 Personen an Schulungen des AMS teilgenommen. Das sind um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im bundesweiten Durchschnitt stieg die Zahl der Schulungsteilnehmer vergangenes Monat um 20,7 Prozent auf rund 62.000 Personen.