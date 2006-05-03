Orientierung mit einer Brise Wissen

AMS Wien peppt Bewerbungstrainings mit Fachkursen auf. | Wien . Die Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) für arbeitslos gemeldete Personen gerieten immer wieder in Kritik. Das Wiener Arbeitsmarktservice (AMS) reagiert nun darauf und baut sein Schulungsangebot um: Die so genannten Aktivierungs- oder Motivationskurse werden zurück gefahren.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 20 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
"Wie bieten keine reinen Bewerbungstrainigs mehr an", erklärte AMS Wien-Chefin Claudia Finster am Dienstag vor Journalisten. Stattdessen werden die sogenannten "Orientierungsmodule" mit fachlichen Inhalten verknüpft. Man habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen leichter auf ein Training einlassen, "wenn es mit Knowhow verpackt ist", so Finster. So würden Aktivierungskurse nun beispielsweise mit EDV- oder Sprachkursen angeboten.
Außerdem hätte sich herausgestellt, dass Einzelcoachings effektiver seien als Gruppengespräche.
Per Ende April haben in Wien 20.451 Personen an Schulungen des AMS teilgenommen. Das sind um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im bundesweiten Durchschnitt stieg die Zahl der Schulungsteilnehmer vergangenes Monat um 20,7 Prozent auf rund 62.000 Personen.