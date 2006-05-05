Ortstafeln: Neue Verordnung, altes Leid?

Denn Landeshauptmann von Kärnten und BZÖ-Chef Jörg Haider lehnt zusätzliche Ortstafeln ohne einer Kärntner Volksbefragung ab. Er beruft sich auf den Konsens mit der Bevölkerung - und auch der Kanzler hat stets betont, dass ohne diesen keine Lösung möglich sei.



Schüssel will zwar im "Sinne des VfGH-Urteils" handeln. Dieses sieht aber einen Prozentsatz von mindestens zehn Prozent Slowenenanteil in einer Ortschaft vor. Das wären insgesamt knapp 400 Ortstafeln. Der Kanzler hat immer wieder betont, dass das von Historiker Stefan Karner erarbeitete Papier - insgesamt 158 zweisprachige Ortstafeln - eine gute Basis für eine Lösung wäre.



Für Haider sind das jedoch zu viele. Er kann sich zu den 77 bereits stehenden Tafeln maximal zusätzliche 40 vorstellen. Die Positionen sind demnach unverändert geblieben. Doch mit dem VfGH-Erkenntnis, bis 30. Juni im Fall Bleiburg zweisprachige Ortstafeln aufzustellen, kommt Schüssel nun unter Druck.